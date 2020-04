Typsache: Wer die Sonne lieber auf- oder untergehen sieht

Und recht hatte er, die Aussicht auf Besserung der Krise gleicht der Ankunft eines Messias und fühlt sich an wie ein Sonnenaufgang. Der wiederum hat mit Ostern tatsächlich zu tun, sogar der Name des Festes leitet sich von der altgriechischen und der lateinischen „Morgenröte“ ab, wie der Tag beginnt, beginnt zu Ostern das neue Leben, Ostern ist ja nicht zum Spaß im Frühling, wenn alles sprießt. Da darf man schon neidlos anerkennen, dass das Virus ein hervorragendes Zeitmanagement bewiesen hat.

Tel Aviv bis Strobl am Wolfgangsee

All das passt auch in sofern so gut zueinander, weil ja gerade jeder nur in seinen Fotoalben reist. Und obwohl sie bei Gott nicht selten sind, und auch nicht einzigartig, gehören Sonnenauf- und -untergänge zu den beliebtesten Fotomotiven. Die inflationär auftretenden Ereignisse sind für manche sogar ausschlaggebend bei der Wahl des Urlaubsortes: So fahren vor allem jene lieber an Westküsten, die dem Untergang näher sind, oder zumindest dem Abend, die Nachteulen quasi, für die der Tag erst beginnt, wenn die Sonne im Meer ertrinkt. Tel Aviv ist so ein Ort, oder Acapulco, aber natürlich auch die See- promenade Klagenfurt oder Strobl am Wolfgangsee.

Die anderen wollen den Sonnenaufgang sehen, oder zumindest die Möglichkeit dazu haben, ihn dann aber ohnehin verschlafen, da ist dann egal, ob in Brisbane oder in Nha Trang, in St. Gilgen oder Velden.