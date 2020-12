Trostplätze und Trostpflaster

Kennen Sie das? Orte, an die man geht, wenn man gerade nicht weiß, wohin mit sich? Plätze, an denen man stets willkommen ist, auch wenn man sich gerade selbst nicht besonders gern mag? Es sind Kopfsteinpflaster, die wie Trostpflaster wirken. Kreuze, zu denen man nicht kriecht, sondern die einem den Triumph des Gipfelsiegs auskosten lassen. Rastbänke, auf denen man die Schwere liegen lässt, wenn man aufsteht und federleicht weitergeht. Aussichtspunkte, die einem die eigene Bedeutung vor Augen führen, wenn man ins Tal schaut und sieht, wie klein die Häuser sind. Daria und ich haben uns in zehn Jahren wilder Ehe und unentwegter Wanderschaft einige solcher Plätze gemeinsam erobert. Orte, an die es uns zieht, wenn das Leben zehrt.