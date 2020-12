Adventstimmung am Kippen

Besonders stimmungsvoll findet Daria den Advent, wenn endlich wieder ein Kratzbaum ins Haus kommt. Sie ist keine Katze, also kratzt sie nicht mit den Krallen am Baum, sondern sie kratzt sich selbst mit dem Baum. Es dürfte sich da um eine Art Selbstakupunkturtechnik handeln: Daria schleicht sich an, duckt sich unterhalb der Äste, plötzlich fängt der Baum zu wackeln an. Da der Rest der Einrichtung ruhig steht, kann es kein Erdbeben sein. Es ist eine andere Naturgewalt am Werk: unser Hund. Daria reibt sich an den Nadeln, dreht sich wild im Kreis, schüttelt sich, macht in rascher Abfolge Gymnastikübungen – Katzenbuckel und abschauenden Yoga-Hund. Erst wenn genug Nadeln in ihrem Fell stecken, legt sie sich zufrieden in ihren Korb. Und wenn wir Glück haben, steht der Baum noch.

Eine Leserin, Ersthundebesitzerin, fragt, wie man den Baum vorm Welpen schützt. Ganz einfach: Wenn Sie Christbaum und Nerven schonen wollen, steht der Baum im ersten Jahr auf einem Tisch. Alles andere führt zu unvergesslichen Weihnachten, und das muss ja nicht sein.