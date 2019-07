Traurige Braut und ungeliebte Königin

Was damals der Bräutigam-Vater, Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón-Dos Sicilias(heute 81), von seiner Schwiegertochter hält, demonstriert er beim Einmarsch der Hochzeitsgesellschaft in die Almudena-Kathedrale in Madrid. Er geht mit seiner Schwester, der Infantin María del Pilar de Borbón (82) und nicht mit der Brautmutter, wie es in Spanien Brauch ist.

Als Kronprinz Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia (heute 51) seinen Eltern die Fernsehmoderatorin Letizia Ortiz Rocasolano (heute 46) – das spanische Pendant zu Lou Lorenz-Dittlbacher – vorstellt, wird sie von oben herab abgelehnt. Eine Frau mit starkem Charakter ist nicht die Richtige.



Beim Pressetermin anlässlich der Verlobung fällt Letizia Felipe ins Wort. Ein absolutes „No go“. Von da an verstummt Letizia, laut und schreiend sind nur die ungewollten Schlagzeilen: ihre erste Ehe – sie 15, er , Alonso Guerrero, ihr Literaturlehrer 25, ein Skandal, er muss den Schuldienst verlassen –, ihre Abtreibung, ihre Magersucht, ihre Schönheitsoperationen (an Nase und Kinn).



Dann der Streit auf Mallorca (zu Ostern 2018): Letizia stellt sich vor ihre Schwiegermutter, Sofia (heute 80), eigentlich: Sophia von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, die ein gemeinsames Foto mit Letizias beiden Töchtern erzwingen will. Felipe stellt sich gegen seine Ehefrau. Ein erneuter Rüffel (Anfang Juli 2019), weil sie bei einem Empfang nicht gleich „Gewehr bei Fuß“ steht. Felipe befeuert damit Gerüchte über Letizias Stellung am Hof.



Die starke Frau als Schwachstelle am Königshof. Schön sein und Gutes tun – das ist die vorgesehene Frauenrolle royal. Nicht nur die Hofschranzen wissen: Diese Frau konnte die Herzen ihrer Landsleute niemals erobern. Da dürfte Letizias Entschluss, ihr spitzes Kinn operativ korrigieren zu lassen, weil ein rundes sympathischer wirke, wohl die Wirkung verfehlt haben. Arme, traurige, schöne Königin.