Silvester: Die Unzivilisiertheit der Zivilisierten

Am Abend des 21. Dezember ertönte übrigens heuer der erste Silvesterknaller vor unserem Wohnzimmerfenster. Daria lag auf dem Sofa und hob vor Schreck kurzfristig ab, so, als würde sie im Schlaf fliegen. Doch der äußere Eindruck plötzlicher Leichtigkeit täuschte. In Wahrheit lasten die Knaller schwer auf ihrem Nervenkostüm. Und der damit einhergehende Rauchgestank vielleicht noch mehr.

Also bleiben wir in den kommenden Raunächten ab Einbruch der Dunkelheit, so gut es geht, daheim. Dafür gehen wir an den Rautagen so viel wie möglich hinaus. Wir wandern dabei weg von der Zivilisation, um die Knaller der Unzivilisiertheit nicht hören zu müssen.

Dort oben, wo auch die ungeschützten Wildtiere versuchen, der Knall- und Schallfolter zu entkommen, treffen wir zwar auch Menschen, erstaunlicherweise aber nur solche, die keine Geräusche machen, außer freundlich zu grüßen.

Und so wünschen wir allen Tieren und deren Menschen einen ruhigen Jahreswechsel! Nicht nur akustisch.