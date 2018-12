Sie nannten ihn Gurke

Dieser Tage reiste die Redaktion der Wiener Ansichten in den Bregenzerwald. Zweck des Ausflugs war eine Recherche: Wie sieht ein schöner Christbaum aus? Schließlich scheint ein solcher in den großen Städten Europas schwer zu finden. Jener auf der Piazza Venezia in Rom etwa bekam nun schon zum zweiten Mal in Folge den zweifelhaften Ehrentitel Spelacchio („der Gerupfte“). Ein weiterer Kosename für das arme römische Bäumchen lautet übrigens Klobürste. Da helfen auch die von Netflix gesponserten Kugeln nichts.