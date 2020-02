Seltsame Stargeste

Da herrscht Empörung, wenn die Roten per eMail Mitarbeiter kündigen oder die Türkisen Aufsichtsratsvorsitzenden von Museen per eMail mitteilen, dass ihre Funktionsperiode nicht verlängert wird. Und dann kommt Lindsey Vonn und zeigt, wie’s auch geht: per flapsigem Tweet! Damit führt sie den Baumeister am Nasenring durch die Manege jenes Zirkus, den er selbst seit 1992 inszeniert.

Damals hatte Lugner übrigens mit Harry Belafonte einen Mann als Opernball-Stargast, und, wer weiß, vielleicht lädt er nach dem jüngsten medialen Bauchfleck wieder einen ein. Womöglich sogar sich selbst, um endlich selbst in der Lage zu sein, Autogrammstunden platzen zu lassen und Lugners Tanzaufforderungen abzuschmettern. Am Tag vorm Ball sagt er dann per Brieftaube ab und klagt sich selbst wegen Nichteinhaltung gültiger Verträge. In letzter Minute springt Alfons Haider ein, interviewt sich endlich selbst als Stargast, versteht aber die Fragen nicht, weil er sie auf Englisch stellt. Rainer Pariasek übersetzt. Der Ball geht in die Geschichte ein.