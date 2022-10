Das Redaktionskomitee der Wiener Ansichten ist inhaltlich breit aufgestellt. Hier die Sprachpuristen und die Besserwisser, da die Ahnungslosen und die Schlamperten.

Und so ist uns letztens ausgerechnet beim Herumg’scheiteln über regionale Sprachge- und Verbote ein Fauxpas unterlaufen. Frau Gabi A. hat uns darauf aufmerksam gemacht. Einweimberln schreibt man nicht mit hartem P, sondern mit weichem B, weil es von Weimberl, einem alten Wort für Weinbeere, kommt. Wer sich wo einweimberlt, also einschmeichelt, möchte gern besonders behandelt werden, so wie Rosinen im Kuchen. (Der Ausdruck stammt offenbar aus einer Zeit, als es noch nicht so viele Rosinen-Hasser gab).

Der Erste, der mich auf meinen Fehler hingewiesen hätte, wäre mein Vater gewesen. Er war gelernter Schriftsetzer, ihm entging kein falscher Buchstabe.

Wie viele Wiener seiner Generation und insbesondere als Angehöriger der Arbeiterklasse, die er auch nicht vergaß, als er ihr längst nicht mehr angehörte, legte er großen Wert darauf, dass sein Kind „schön sprechen“ lernte. Also möglichst Hochdeutsch. Er selbst sprach Wienerisch und für mich oft in Rätseln. Wenn ich ihm die Sicht (auf den Fernseher) verstellte, rief er: „Ist dein Vater ein Glaserer?“

Das Wort einweimberln habe ich nie von ihm gehört, umso öfter aber den Ausdruck einseicherln, wenn er fand, jemand wolle sich wo beliebt machen. Seicherln, also Leute, die sich nichts trauen, mochte er gar nicht. Man konnte es meinem Vater als Kind allerdings wirklich nicht recht machen, denn wenn man, weil man ja kein Seicherl sein wollte, allzu viel Bahöl machte, konnte es vorkommen, dass er damit drohte, man werde demnächst eine ohoseln. So weit kam es nie, ich war ja doch kein echter Pülcher, sondern höchstens ein bissl ein Gfrast, (meistens aber eh ein Seicherl).

Mein Vater war sehr eitel und hasste das Älterwerden. Er wäre heute 81 Jahre geworden. Wer ihn daran erinnert hätte, der hätte wohl ziemlich am Watschenbaum gerüttelt.