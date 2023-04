Erinnerungen an die Kindheit: Die Eltern hatten einen Plattenspieler, den man nicht angreifen durfte – der Vater tat so, als würde die Nadel schon vom Anschauen kaputt. Dahinter standen Schallplatten in bunten Hüllen: Beethoven, Sinatra, Wolfgang Ambros. Und ein Doppelalbum in leuchtendem Rot, darauf ein Foto, das vier freundliche junge Männer in einem Stiegenhaus zeigte. Die Musik darauf war faszinierend wie keine andere, Zauberwerke, gebaut aus Gitarren, Bass, Schlagzeug, einander umtanzenden Stimmen und purer Inspiration.

Vor 50 Jahren erschienen das „rote“ und das „blaue“ Album der Beatles (die Farben stammen von den beiden Fußballklubs der Beatles-Heimatstadt, dem FC Liverpool und dem FC Everton). Für Millionen Menschen wurden sie zur Einstiegsdroge in eine wunderbare Welt der Musik, aufregend, verlockend und voller „Charmanz“ (das Wort hat Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser erfunden, aber das ist eine andere Geschichte).