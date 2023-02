Phallus (2)

„Sie vergaßen, am Freitag zu erinnern, dass in zehn Monaten Weihnachten ist“, schreibt Leser S. – ja, danke für die Erinnerung, aber der 24. Februar war jahrestagmäßig leider belastet.

Dafür schrieb die geschätzte Kollegin S. H. tags zuvor, dass es in Bhutan üblich sei, einen Phallus (also eine kleine Darstellung dessen) vom Auto-Rückspiegel baumeln zu lassen, das bringe Glück. Während in Österreich dort üblicherweise der Rosenkranz hänge ...

Da sei Einspruch erlaubt. Das österreichische Automobil war früher mit Wackeldackeln auf der Hutablage geschmückt (VW-Fahrer mit Hut galten als schleichende Gefahr) oder mit umhäkelten Klopapierrollen (weiß der Teufel, wozu man die mitführte). Am Rückspiegel hingen Duftbäume, die zur Übelkeit auf langen Fahrten beitrugen. Rosenkränze hingen eher selten, Misbahas heute häufig. Und auf dem Wiener Gürtel wird das ganze Auto gerne als Phallussymbol eingesetzt. Oder als Ersatz ...

andreas.schwarz@kurier.at

