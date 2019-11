In der „ ZiB2“ wurden die entscheidenden Fragen der österreichischen Innenpolitik geklärt (endlich, jetzt können wir wieder ruhig schlafen). Armin Wolf: „Sind Sie jetzt mit Sebastian Kurz per Du?“ – Werner Kogler: „Ja, aber ich war schon im Sommer mit ihm per Du.“ Wenn sich darauf keine Regierung aufbauen lässt, dann wissen wir auch nicht weiter.

Sollte Kogler Vizekanzler werden, könnte das durchaus noch lustig werden. In der „ ZiB2“ hatte man das Gefühl, er geht mit Armin Wolfs bohrenden Fragen sehr lustvoll um (ganz im Unterschied zu den dauerang’rührten Blauen). Wolf: „Sie hatten acht Sondierungsgespräche mit der ÖVP ...“ – Kogler: „Echt?“

Und dann sagte Kogler noch „ein breiter Weg“. Nicht: A braader Weg. Sondern: Ein breiter. Das wird der neue Regierungsstil: Hörst du, hat es dich? Ich meine, ich träume.