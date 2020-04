Paaradox: Zeit des Wandels

Er

Du musst dem Laufen nur eine Chance geben haben sie gesagt. Du wirst sehen, nach einiger Zeit kommt der Flow haben sie gesagt. Irgendwann wirst du den Rhythmus der Schritte lieben haben sie gesagt. Nein. Nein. Nein. Ich laufe seit vier Wochen jeden Tag durch den Wald, weil Bewegung wichtig ist. Aber es ödet mich unendlich an. Weil ich für mein sportliches Glück Gegner, Bälle und Abwechslung brauche. Aber was soll’s, jetzt ist eben alles ganz anders. Und auf gewisse Weise ist das neue Leben auch wieder spannend (zumindest vor und nach dem Laufen). So habe ich als Home Officer und Gentleman etwa die Gelegenheit, gnä Kuhn bei so manchen Metamorphosen zu beobachten. Das Daheimbleiben sorgt bei ihr für eine Rappel-Inflation, was u. a. heißt: Sie putzt sich die Seele aus dem Leib. Zuletzt schickte sie mich sogar mit Rotwein und Grissini ins Schlafzimmer, um in alle Ruhe sämtliche Steinfliesen der Wohnung mit dem Dampfreiniger auf Hochglanz zu bringen.



Zahlendings

Danach widmete sie sich ganz beseelt ihrer neuen Leidenschaft, den Rezeptvarianten des Restlessens. Und fand es leider nicht lustig, als ich sie bat, zum Dinner doch bitte das Kleine Schwarze statt der Jogginghose anzuziehen. Dabei braucht es in einer fordernden Zeit wie dieser gerade in einer Ehe mehr Humor denn je. Ich z. B. kann herzlich lachen, wenn sich die Liebste wie aus heiterem Himmel der Aufgabe eines Sudokus stellt und zum ersten Mal in ihrem Leben auf ihr Credo Dieses Zahlendings macht mich so narrisch pfeift. Weil die Lösung jedoch nicht wunschgemäß auffindbar war, wurde ich gefragt. Aber als ich das magische Wort „Logik“ aussprach, wurde sie ganz zappelig und sprach allen Ernstes: „Hör’ auf, ich vertraue da mehr meinem Bauchgefühl.“ Das war’s mit dem Rätselspaß. Ich zog mir die Laufschuhe an, verabschiedete mich in den Wald und dachte mit jedem Schritt: Die Hauptsache ist, wir bleiben alle fröhlich.



E-Mail: michael.hufnagl@kurier.at

Facebook: michael.hufnaglfacebook.com/michael.hufnagl.9

twitter:@MHufnagl