Paaradox: Haar excellence!

Wer derzeit durch die sozialen Netzwerke streunt, wird auch in erstaunlichem Ausmaß mit profanen Alltags-sorgen konfrontiert (so schnell wurde aus My home is my castle ein My home is my jail). Zum Beispiel mit der Erkenntnis eigener optischer Verwahrlosung, die sich mit dem Wildwuchs auf dem Kopf dokumentieren lässt. Genau dieses Problem habe ich aber bereits vor Wochen antizipiert und mir im letzten Moment eine Haarschneidemaschine gekauft. Wissend, dass ich als eigenverantwortlicher Schur-Akrobat die gewohnte Präzision meines vertrauten Figaros (oben 6 und an den Seiten 4 Millimeter) niemals umsetzen kann. Aber: Besser als nix. Wobei das „nix“ in meinem haarigen Fall für eine hippieartige Zerrupftheit steht. Mit der Anmutung, ich würde demnächst mein Glück bei einem Clown-Casting versuchen.

Ihr Hilferuf

Meine vor- und fürsorgliche Errungenschaft brachte mir natürlich viel Spott von gnä Kuhn ein. Weil die der Meinung ist, ich solle doch bitte „wegen den drei Haaren“ nicht so ein G’schiss veranstalten. Während dieser etwas süffisant geratenen Bewertung meines Kopf-Stylings blieb mir aber keineswegs verborgen, dass es vor allem Neid war, der sie sprechen ließ. Denn ich kann in Ermangelung eines Friseurbesuchs wenigstens einen Plan B (wie Be cool) vorweisen. Ihr gewohntes Programm indessen, das allein durch den Satz „Am Vormittag bin ich beim Friseur“ verrät, dass es sich um ein stundenlanges Procedere handelt, lässt sich nicht so leicht in ein Do-it-yourself-Verfahren umwandeln. Und wenn die Liebste sagt „Ich bin schon wieder so dicht“, dann ist das kein Hinweis auf das letzte Achterl, das verzichtbar gewesen wäre. Sondern vielmehr ein Hilferuf, den sie vor dem Spiegel an sich selbst richtet. Weshalb sie beschlossen hat, sich eine Effilierschere zu bestellen. Bis dato wusste ich nicht, dass es ein Ding mit so einem Namen überhaupt gibt. Aber das sollte sich ändern. Und wie ...

michael.hufnagl / facebook.com/michael.hufnagl9