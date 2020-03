Paaradox: Erziehungsfragen

Er

Es begann schon der bei Namenswahl: Ich sah vor eineinhalb Jahren den Baby-Halunken und wusste: Das ist ein Gustav! Und wer das nicht sofort erkennt, ist seiner nicht würdig. Frau und Tochter begaben sich in geheimen Treffen trotzdem auf die Suche nach einem Namen „mit ein bisserl mehr fröhlicher Leichtigkeit“. Aber ich war damals in einer recht guten Verhandlungsposition, weil ich wollte einen neuen Hund durchaus gerne, die beiden indes wollten ihn unbedingt. Also wirbelt seither Gusti (oder auch Gustavo, Gustolino, Gustinger, Gustafsson, Gustafa, Gustlbert bzw. Gauner, Schöni, Herzbube, Herr Frechdachs, Käpt’n Weichohr, usw.) durch unser Leben. Und wer so einem Charmeur je tief in die Augen geblickt hat, weiß, welche große Bedeutung Durchsetzungsvermögen hat.

Minimalismus

Daher war einst auch die Hundeschule die erste Mission. Aber leider verlor gnä Frauli mit der einsetzenden herbstlichen Kälte und Nässe bald die Lust, stundenlang auf der gefrorenen Kommandowiese herumzustehen und sprachlichen Minimalismus („Lauf! Hier! Fuß! Platz! Braaaaaav!“) zu pflegen. Daher war ich in weiterer Folge die meiste Zeit allein damit beschäftigt, den König der Leckerli-Ignoranten mit so genannter „liebevoller Strenge“ zu sozialisieren. Was nichts daran änderte, dass es fernab der Hundeschule eine Liebste gab, die – eh klar – alles viel besser wusste („Beim Gusti muss man das listiger anlegen“). Und die mir als Frau Schlau vor jeder Exkursion in den Bildungsauftragswald vermittelte, sie sei die wahre Erziehungsberechtigte, die diesmal ausnahmsweise nur mich zum Elternsprechtag schickt. „Sag’ denen ...“ sagte sie gerne. Und „Frag’ die, warum ...“ Leider funktioniert das Kommando „Stups’ sie!“ (und zwar so lange, bis sie still ist) noch nicht. Aber Gustav und ich arbeiten daran.



Solo-Programm „Abend mit einem Mannsbild“: 13. 3. Bad Fischau (Schloss), 17. 3. Wien (Café Schopenhauer)

michael.hufnagl / facebook.com/michael.hufnagl9