Paaradox: Rätselhaft

SIE

Immer wieder faszinierend: Wie der Mann nebenan dasitzt, am Kugelschreiber knabbert und auf ein Stück Papier starrt. Als würde es sich dabei um eine Neufassung der Offenbarung – diesmal von Michael – handeln. Das hält ihn trotzdem nicht ab, zu fluchen: Heast, gibt’s ja nicht, Trottel! Ob er damit das Papier, den Verfasser der Offenbarung, den Zustand der Welt oder mich meint – keine Ahnung. Dazwischen ereilen mich dringliche Anfragen wie Haben Fische einen Magen? Oder: Kennst du eine Blume mit Y, die im Spätsommer lila blüht und stinkt? Meist sage ich dann etwas Kluges, wofür er sich ausufernd bedankt (Pfah, echt super, du hast mir jetzt sehr geholfen), was per se schon erstaunlich ist. Allerdings folgt stets sein Nachsatz: Du hast das aber nicht gegoogelt, das ist verboten! Worauf ich, während ich die Suchmaschine auf meinem Smartphone diskret wegwische, sage: Geh, woher denn? Würde mir nie einfallen! Immerhin weiß ich seither, dass der Magen von Knochenfischen u-förmig ist.

Waagerecht, 20

Sie rätseln, wovon die Rede ist? Nun, so ist es, wenn er einer seiner Lieblingsbeschäftigungen nachgeht: komplizierte Kreuzworträtsel lösen. Da staune ich, wie geduldig er sein kann – weil er will. Denn während er beim Zusammenschrauben eines Kastls schon nach einer Minute einen Zuckaus kriegt, weil diese elendige Schraube nicht in diese vertrottelte Öffnung reingeht…, kommt es in Sachen Rätsel durchaus vor, dass er über waagerecht 20 – „Im Bunde mit Bande, bis in solche geschlagen“ (hä???) stundenlang brütet. Dann muss ich an den Streifenkiwi (Apterix australis) denken – das ist der Vogel mit der längsten Brutzeit. 90 Tage wärmt das gute Kiwi-Männchen ein Ei. Woher ich das weiß? Aufgrund seines Rätselns natürlich, ich hab’s doch für ihn gegoogelt.

