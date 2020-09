Paaradox: Überraschung!

Dann schaue ich ihn an, lese in ihm wie in Krieg und Frieden, und weiß, da kommt was. Aber was? Wird er mir beizubringen versuchen, dass er die nächsten sieben Wochenenden gerne durch Nonstop-Abwesenheit glänzen würde, um den „Spätherbst“ auszunützen und seiner Lieblingssportart nachzugehen – von 6 Uhr früh bis zur Dämmerung? Dass er, im Zuge seines aufflackernden Helfersyndroms, meinen preislich eher ungünstigen Lieblingspulli mit 60 Grad gewaschen hat, gemeinsam mit den Putzfetzen – Motto: Liebling, ich habe den Pulli geschrumpft? Dass er sich zum heurigen 50er eine Spielkonsole gönnen wird, um sich künftig bei „Warcraft & Co“ für immer jung zu spielen? Aber vielleicht liege ich ja völlig daneben und es kommt nach dem schicksalsschwangeren „Du“ ganz was anderes: Nämlich ein Ich geh jetzt einkaufen, darf ich dir einen Strauß Blumen oder Bio-Zucchini mitbringen? oder Kannst du mir ein paar von deinen großartigen Yoga-Übungen beibringen? Dann würde ich glatt sagen: Ja! Ja! Ja! Und mich darüber freuen, dass mich der Mann nebenan noch immer überraschen kann.

Termine: Stadtgalerie Mödling; 16. 10. Locationänderung: Statt Stalltheater Königstetten, Florahof, Langenlebarn; 24. 10. Rabenhof; 6.11. Hagenbrunn

gabriele.kuhn / facebook.com/GabrieleKuhn60