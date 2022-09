Paaradox: Animalisch

Er

Ehrlich: Wenn man des frühen Morgens verträumt mit Kaffeehäferl in der Hand ins Freie tritt … und jene Schuhe, die sich normalerweise gut geschlichtet unter einer Bank befinden, in großem Radius im Garten verstreut vorfindet, hat man Fragen. Ich vermutete erst das Werk eines Dachses, fand aber kein Loch im Zaun. Dann dachte ich an einen Marder, traute ihm das allerdings kraftmäßig nicht zu. Gleiches galt für die Krähe, ergänzt durch den Gedanken: Ein Schuh vielleicht, aber viermal holen, fliegen, loslassen ist eines klugen Vogels nicht würdig. Erst danach dachte ich an schlafwandlerischen Aktionismus, gefolgt von der Idee, meine Frau hätte sich einen Jux gestattet. Das verwarf ich schnell wieder, weil die Vorstellung einer gnä Kuhn, die in der Nacht trotz Spinnenangst durchs Gebüsch und über einen Zaun klettert und dann keinen subtileren Schabernack parat hat, völlig absurd ist. Eine Überlegung hatte ich aber definitiv nicht: „Ah, da ist sicher ein gelangweilter Fuchs die Straße entlang spaziert, hat die Witterung meines Edeldufts aufgenommen, um über den Zaun zu hüpfen und einen Schuh nach dem anderen zu entführen. Und weil das lustig ist, hat er mit einem Exemplar auch noch die Hürde zum Nachbarn genommen, um die Beute dort zu platzieren.“

Frau Schlau

Also schickte ich ein Foto an meine Frau, und ihre Erklärung folgte sofort: Was ist da spooky? Das Paar aus dem Haus gegenüber hat fix gestritten, und sie hat seine Latschen aus dem Fenster gehaut … hätte mir auch einmal einfallen können. Ich antworte nur kurz: „Schatzi, das sind MEINE Schuhe!“ Pause. Ehe mir Frau Schlau ein Youtube-Video nach dem anderen übermittelte. Samt Kommentaren wie: Sei froh, dass der Fuchs nicht alle Schuhe in seinen Bau verschleppt hat. Vermutlich war der Geruch sogar ihm zu streng. Das war gemein. Aber vielleicht bekommt die Liebste ja demnächst auch einen rätselhaften Besuch – von einem ausgefuchsten Ehemann.

