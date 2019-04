Ein Essen wurde im Fernsehen zubereitet. Die Innereien dafür sind nicht ganz einfach zu bekommen: „ Beuschel von unserem Jäger“.

Die Anfrage beim Kundendienst ergab: Im Notfall darf man Reh nehmen.

Bei diesem guten Essen fällt sogleich Othmar ein.

Othmar (Name wurde von der Redaktion geändert) arbeitet im einem Spitzenrestaurant in Wien, von dem im TV des Öfteren berichtet wird. Wie es sich für derartige Lokale gehört, wird immer alles frisch gekocht. Was unmöglich ist. Aber der Anschein wird erweckt.

Manchmal hört man einen Kellner zum anderen sagen: „Auf den Othmar müss’ ma noch warten.“

Oder es heißt: „ Othmar ist schon fertig.“

Das fällt nicht weiter auf.

Nun ist das aber ein Geheimcode, damit keinem Angestellten einmal das richtige, böse Wort herausrutscht und möglicherweise Gäste verschreckt werden.

Othmar ist nämlich die Mikrowelle.