Zwei Jahreszeiten

Und, welcher Teil vom Frühling hat Ihnen heuer am besten gefallen? Falls Sie sich jetzt nicht sofort erinnern: Heuer war der Frühling gestern von 9.02 Uhr bis 9.54 Uhr.

Mir persönlich war die Zeit so von 9.29 Uhr bis 9.35 Uhr am liebsten, da hat schon alles geblüht, aber es war noch nicht so viel Sonne.