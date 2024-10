Wer gerne lustvoll grantig ist, hat dieses Wochenende ausgiebig Gelegenheit dazu: Die Umstellung auf Winterzeit findet statt, also einer der liebsten Grantanlässe von uns Österreichern.

Man kann sich aber auch mit Fußball beschäftigen: Je dreimal in je drei Spielen haben Sturm Graz und

Salzburg in der Champions League verloren, sie liegen in der Tabelle auf den Rängen 32 und 34, die Torbilanz liegt zusammengerechnet bei 1:14.

Man könnte aber auch, um Trost zu konsumieren, in die Mongolei schauen. Der Erstligist Tuv Azarganuud FC hat nach neun Spielen ein Torverhältnis von 2:111.

Ein wenig erinnert das Fußballexperten an das Jahr 2002 in der Meisterschaft von Madagaskar. Der Verein SOE Antananarivo hatte sich im Spiel gegen AS Adema aus Protest gegen eine Schiedsrichterentscheidung

149 Eigentore geschossen. Das kennt man bei uns auch, nur hier heißt es: Wahlkampf.