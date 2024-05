Dicker Hund

Es ist in so gut wie allen Bereichen ja nur ein wohliger Aberglaube, dass früher alles besser war. In einem aber stimmt es wohl: Wir sind in den letzten Jahrzehnten alle gemeinsam zu klein für unser Gewicht geworden. Jetzt nicht jeder Einzelne. Aber im Durchschnitt haben die Österreicher an Kilos zugelegt.

Zum Problem kommt jetzt auch noch die Beleidigung dazu: Der BMI lässt uns weniger dick dastehen, als wir in Wirklichkeit sind, wurde jetzt berechnet. Auweia.