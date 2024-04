Der Rest vom Leben

Man hat es sofort wieder vor Augen – und im Gefühl: Diese Woche startet wieder die schriftliche Matura, und es ist jedes Mal so, als wären seither nicht all die Jahr(zehnt)e vergangen.

Man erinnert sich noch genau: Der Moment, in dem man die Angaben anschauen – und gegen das abwägen durfte, was man gut, was man weniger gut konnte.

Die plötzliche Flüchtigkeit des Gelernten, wenn man es abrufen wollte. Das Durchtelefonieren der Verwandten danach, ob es denn (halbwegs) gut gelaufen sei.