Auch die Royals machen keinen Computerführerschein

Nun weiß man also, dass auch im britischen Königshaus niemand den Computerführerschein gemacht hat. Prinzessin Kate saß vor dem Computer und pixelte an einem Familienfoto herum – nicht, um etwa königlichen Kindersabber digital auszuradieren, sondern für Kosmetik in unnötigen Details.

Das machte sie so ungelenk, dass es aufflog. Und das erste offizielle Foto-Lebenszeichen nach ihrer schweren Operation nun den Ruf einer Fälschung hat.