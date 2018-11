Neulich in der Pizzeria

Von Politikerseite hört man oft, die ORF-Landesstudios sollen künftig verstärkt berichten. Ja, das wäre fein. Dann würde man noch mehr solche Reportagen sehen wie kürzlich in „ Kärnten heute“, als eine beliebte Pizzeria im Rosental besichtigt wurde.

Beitragsgestalterin B. begann mit der Information, zu einer guten Pizza gehöre u.a. ein perfekter Teig.

Danach meldete Pizzabäcker Domenico: „Teig ist ganz wichtig.“



Nun wurden einzelne Gäste gefragt, was sie an dieser Pizzeria schätzen. 1. Gast: „Natürlich die ausgezeichnete Pizza.“ 2. Gast: „Die gute Pizza.“ Für den 3.Gast wurde die Frage variiert: Wie hat es geschmeckt ? – „Also, es war hervorragend. Vorzüglich.“

Am Ende aß Beitragsgestalterin B. gemeinsam mit Pizzabäcker Domenico ein Stück Pizza. Sie sagte: „Herrlich.“ Er sagte: „Buonissimo.“



So funktioniert Fernsehen. Und man hat sogar noch ein Wort Ausländisch gelernt.