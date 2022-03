Riesengroße Fußstapfen

Vorigen Sonntag waren Daria und ich zeitig in der Früh in der Hundezone. Eigentlich wollten wir im Laufschritt daran vorbeieilen. Aber durch den Maschendrahtzaun verfolgten uns die Blicke einer sichtlich gelangweilten jungen Jagdhündin.

Die Hündin tat Daria leid. Sie war das einzige Tier in der Hundezone. Der Mann, der sich die Haare raufte, weil seine Hündin lieber den Zaun entlanglief und Daria zum Spiel aufforderte, als sich seinen Trainingsauf- und -anforderungen zu unterwerfen, dieser Mann war der einzige Mensch in der Hundezone.

Daria verlangsamte den Schritt, was so viel hieß, wie, sie hatte beschlossen, dass wir den beiden Gesellschaft leisten. Also gingen wir rein. Daria nahm sich die junge Hündin vor, und ich stellte dem sichtlich entnervten Mann ein offenes Ohr zur Verfügung. Er klagte über die „Unkonzentriertheit“ seiner neun Monate alten Hündin. Sie seien hier zum Apportiertraining, aber „konzentriertes Arbeiten“ sei „nicht möglich“. Dann der Stoßseufzer: „Sie ist völlig überdreht. Ich weiß nicht, ob die je vernünftig wird.“