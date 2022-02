An der Sonne schnuppern

Es riecht nach Frühling! Die Nachmittagssonne hält jetzt schon merklich länger durch, als im Jänner. Sie schaut flach zum Fenster herein und legt ihre Strahlen noch für ein paar Minuten aufs Sofa. Leider auf das – aus Darias Sicht – „verbotene“ Sofa, das Hundehaar-freie, und nicht auf die gemischte Hunde-Menschen-Couch.

Daria registriert das mit deutlichem Missfallen und schleicht das sonnige Sofa entlang, immer hin und her, wie ein Tiger am Gitter seines Geheges. Sie schaut mich fragend an. Ich schaue verneinend zurück. Offensichtlich überlegt sie, ob es sich lohnt, aufs Sofa zu springen. Oder ob mein erwartbarer Protest den Aufwand ohnehin nicht wert wäre.

Dann geht sie weiter unschlüssig auf und ab, sie streckt dabei ihre Schnauze, so hoch sie kann, in die Luft, um an den einfallenden Sonnenstrahlen zu schnuppern – und wohl auch, um mein Herz zu erweichen. Als ob das nötig wäre!

Darias Sonnenhunger hat mein vollstes Verständnis. Obwohl wir heute schon drei Mal draußen waren, lasse ich alles liegen und stehen und rufe: „Komm, wir gehen!“ Im Sturzflug ist sie die Stiege unten und bei der Eingangstür. Die Nachmittagssonne ist zu kostbar, um sie unbemerkt untergehen zu lassen. Was könnte jetzt wichtiger sein, als Sonne zu tanken? Was ließe sich nicht verschieben?