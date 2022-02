Hunde kennen keine Kalender

Morgen ist Valentinstag, der Tag der Liebenden. Als ob die Liebe sich nach dem Kalender richten w├╝rde. Aber der Mensch braucht die kalendergest├╝tzte Zuwendungsaufforderung. Wenn es andere auch tun, ist es leichter, sein Herz in Form von Blumen, Gru├čkarten und S├╝├čigkeiten zu verschenken. Daf├╝r bietet sich der 14. Februar an.

Der Hund kennt keinen Kalender und verschenkt sein Herz nicht in Form von Blumen, Gru├čkarten und S├╝├čigkeiten, sondern in Form von Herzigkeiten: die Pfote auf den Arm des Lieblingsmenschen legen, den Kopf in den Scho├č legen, ein schmachtender Blick, ein zufriedener Seufzer, ein Stupser mit der Schnauze als Streichelaufforderung ... Das ist Darias Repertoire.

Andere Hunde schlecken mit feuchter Zunge ├╝ber die Wange. ÔÇô Muss man m├Âgen. Manche kriechen ins Bett und unter die Decke. ÔÇô Mir reicht Darias t├Ąglicher Fellwechsel auf der Couch. Aber so hat jede Mensch-Hund-Beziehung ihre eigenen Rituale, die nicht an ein Datum oder einen Familienstand gebunden sind. Da gibt es kein Verliebt, Verlobt, Verheiratet, Getrennt oder Geschieden. Mit einem Hund ist man zusammen, im besten Fall, so lange er lebt, ohne je mehr als zwei Minuten sauer auf ihn zu sein.

Unl├Ąngst las ich wieder von einer Studie, in der erstaunlich viele Menschen angaben, es falle ihnen viel leichter, ihren Hund zu lieben als einen anderen Menschen. Im Grunde ist das logisch.