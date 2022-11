Immer mehr Rotzbremsen in Ihrer Umgebung? Gut möglich! Im November lassen sich viele Männer das Gesicht zuwachsen. Nicht, weil ihnen ihre eigene Visage nicht mehr gefällt, sondern weil Movember (Kofferwort aus Moustache und November) ist. Man(n) lässt sich einen Bart wachsen, um auf Männergesundheitsthemen aufmerksam zu machen (immer, wenn jemand fragt, warum er sich einen Bart wachsen lässt).

In der Antike glich eine glatte Rasur einer intellektuellen Bankrott-Erklärung. Die Denke von Platon oder Sokrates: Je länger der Bart, desto größer die Gedanken in den Köpfen ihres Trägers. So gesehen hatte Alexander der Große keine großen Denker in seiner Armee. Der Kriegsherr hatte ein Gesicht so glatt wie ein Babyhintern und verlangte selbiges auch von seinen Soldaten. Apropos verlangen. Peter der Große hat eine Bartsteuer verlangt.

Grenzt an ein Wunder, dass die Idee noch niemand im Finanzministerium aufgegriffen hat.