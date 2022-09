Wir könnten uns an dieser Stelle über die Maskenpflicht in den Wiener Öffis ärgern, die von vielen Mitpassagieren ignoriert wird, was zur Folge hat, dass man sich als Regel-einhaltender Mensch gepflanzt fühlt, und zwar unabhängig davon, ob man es für eine gute Idee hält, sich an stark frequentierten Orten mit Maske zu schützen.

Statt zu keppeln, erzählen wir Ihnen aber lieber eine Anekdote zum Liedermacher Peter Cornelius, der nun mit dem „Österreichischen Ehrenkreuz für Verdienste um die Republik Österreich“ ausgezeichnet wurde. Im Redaktionskomitee der Wiener Ansichten erinnerten wir uns daraufhin daran, dass wir ihn einst auf den Spuren seiner Jugend durch die Vorstadt, genauer gesagt durch Hadersdorf, begleiten durften und dabei erfuhren, dass er es hasst, als „Dialektbarde“ bezeichnet zu werden. Als Jugendlicher, erfuhren wir weiters, war der „Peda“ mit der „Hadersdorfer Partie“ oft beim Wirten am Ende der Straße auf Spritzer und Saure Wurst. Gemütlich sei’s hier am Stadtrand gewesen, im Gegensatz zu heute. Seine größten Hits hat Cornelius in einem Hadersdorfer Holzhäuschen geschrieben. Ihre Entstehungsgeschichten sind sehr aus dem Leben gegriffen. Einmal sei das Postkastel wieder mit „lauter Klumpert“ verstopft gewesen, und da habe er sich mit einem Mal „reif für die Insel“ gefühlt. Er hat sich hingesetzt und das genau so aufgeschrieben. Das Lied war dann 45 Wochen ununterbrochen in den deutschen Charts.

Uns im Redaktionskomitee hat damals ja ein anderes Lied sehr angesprochen, und zwar vor allem deshalb, weil es Fragen aufwarf. Es handelte von einer Person, die „mit 13 schon kokett war“ und dabei „enge Jeans ang’habt hat.“

Im Gegensatz zu beschriebener Person waren wir 1980, als das Lied veröffentlicht wurde, gar nicht „kokett“, ja, wir wussten nicht einmal, was das Wort bedeutet. Die Wissenslücke ist nunmehr geschlossen, doch wir werden das rätselhafte Wort kokett für immer mit dem nunmehrigen Träger des Ehrenkreuzes für Verdienste um die Republik in Verbindung setzen.