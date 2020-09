Liebeserklärung an das Meer: Wenn das Herz aus Stein ist

Sammeln. Muscheln und Steine am Strand sind da, um gesichtet, gesammelt und in einem Gurkenglas zur Geltung gebracht zu werden. Unter jedem grauen Kiesel kann sich eine steinerne Überraschung verbergen. Ein Exemplar in Zartrosa zum Beispiel, wenn die Farbe erst durchs Polieren mit Sonnencreme zur Geltung gebracht wird. Oder eines von tollem Aussehen. In Herzform. Findet man es und hält es vor die glitzernde Wasserfläche, ist das wie eine Liebeserklärung an das Meer. Und es kommt so viel zurück – gerade in einem Jahr wie diesem. Heuer von der italienischen Adria – in der Region Marken.