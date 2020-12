Krampus-Wein

Hatte ich doch tatsächlich das Karo vergessen in meinem Thermenregion-Quartett! Ein aufmerksamer Leser wies mich auf das Versehen hin. Trotzdem wage ich mich schon wieder an die Spielkarten. Die Arcane-Linie ziert am Etikett je eine Trumpfkarte aus dem Tarock. Das Tarot-de-Marseille-Motiv steht in diesem Fall für eine Rebsorte: Mourvèdre wird angeblich von den Winzern gelegentlich der Teufel geschimpft. Denn spät reifend braucht er bis zum Ende ausreichend Wärme und Trockenheit, aber zu viel Hitze macht ihm die Hölle heiß. Le Diable ist reinsortig ausgebaut, obwohl man Mourvèdre an der südlichen Rhône üblicherweise zum Verschneiden nutzt. Xavier Vignon kaufte die Trauben 2015 von einem Winzer, der von allen „le papi“, der Opa, genannt wird. Die Lese war abgeschlossen, nur mit den Mourvèdre an den Hängen der Dentelles de Montmirail wusste er nicht wohin. Was soll ich sagen, diese Trauben fanden den Weg in mein Glas, teuflische 15 Volumprozent hüllen einen ein wie ein Germknödel mit Powidl. In Österreich bekommt man das Tröpfchen über Sarah Rizzo. Seit ich diese lebensfrohe, frankophile Frau 2019 beim Nikolo-Fest kennengelernt habe, hat sie als Madame Moustache einen kleinen Weinhandel aufgezogen. Anhand eines Weinguts stellt sie je eine französische Region vor. Den Anfang machte Xavier Vignon, aber sie versichert: Er wird als Anstoß für ihr Business immer im Sortiment bleiben.