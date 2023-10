Kralicek geht essen: Wir müssen über Knoblauch reden

Geschmacklich ist er zwar, wie gesagt, kein Feingeist, aber immerhin so speziell, dass ganze Gerichte nach ihm benannt sind. Spaghetti aglio e olio, Knoblauchschnitzel, Knoblauchcremesuppe: Kaum ein Gemüse ist auf den Speisekarten so präsent wie der Knoblauch. (In der Wiener Küche tritt er auch inkognito auf, als Vanillerostbraten.)

In Martin Scorseses Mafiafilm „Goodfellas“ hat der Knoblauch seinen großen Kinomoment. Es gibt da eine herrliche Szene, die ein paar Mafiosi beim Ragù-Kochen im Gefängnis zeigt; in einer Nahaufnahme sieht man, wie einer der harten Jungs eine Knoblauchzehe mit der Rasierklinge in hauchdünne Scheiben schneidet. Dieses Bild hat sich mir tief eingebrannt; trotzdem greife ich persönlich meist zur Knoblauchpresse. Was ist das für ein tolles Gerät! Und: Typisch Knoblauch, dass dieser Gemüse-Individualist sogar sein eigenes Küchenwerkzeug hat.