Kralicek geht essen: Darf man zu Hause trinken?

In dem Test geht es darum, wie viel und wie oft man Alkohol konsumiert, ob man hin und wieder Filmrisse hat oder in der Früh ein „Reparaturseidel“ braucht. Ob man allein oder in Gesellschaft trinkt, wird hingegen nicht abgefragt, es scheint also irrelevant zu sein. Woher kommt dann der schlechte Ruf des privaten Trinkens? Natürlich kann es unendlich traurig sein, allein zu trinken. Das Bild, das man da vor Augen hat, ist nicht schön und hat sicher zum schlechten Image des Solotrinkers beigetragen. Aber nicht jeder, der alleine trinkt, ist deshalb schon eine verlorene Seele.

Viele Menschen, die ein bisschen schüchtern sind – und das sind die meisten von uns –, schätzen die enthemmende Wirkung von Alkohol. Diese trägt dazu bei, in Gesprächen das Eis zu brechen und gute Stimmung aufkommen zu lassen. Für Solotrinker fällt dieser Aspekt logischerweise weg, sie wollen die Wirkung des Alkohols nur für sich genießen, die anderen nicht mitlachen lassen – und das macht sie verdächtig.