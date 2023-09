Kralicek geht essen: Schweinsbraten in Selbstbedienung

Weil das Konzept so stimmig und konsequent ist und weil die Qualität stimmt, brummt der Seebauer trotzdem; an schönen Tagen kommen mehr als tausend Gäste an den Gleinkersee. Womit wir bei der zweiten Besonderheit des Seebauern wären: Aus organisatorischen Gründen haben die Dutzlers entschieden, auf Selbstbedienung zu setzen. Sie bräuchten sonst viel mehr Personal – und das nur an guten Tagen, das Geschäft ist in einem Lokal wie diesem ja extrem witterungsabhängig. Die Theke im Seebauer sieht so ähnlich aus, wie man das von Autobahnraststätten, Skihütten oder Betriebskantinen kennt, es funktioniert aber ganz anders: Die Speisen, bei denen das nötig ist, werden frisch zubereitet, ohne dass man darauf warten muss. Und das geht so: Der Gast gibt an der einen Seite der SB-Zeile seine Bestellung auf, dann geht er weiter, lädt Getränke und Mehlspeisen auf sein Tablett, und wenn er bei der Kassa angelangt ist, kommt meist auch schon das Essen aus der Küche. Eine logistische Meisterleistung, die jedes Mal staunen macht.