Kralicek geht essen: Der Feind in meinem Stammcafé

Im Ritter, einem meiner Stammcafés, ist die Süddeutsche fast nie frei; meistens hat sie ein anderer Stammgast okkupiert, der anscheinend im Ritter wohnt – und stets einen ganzen Berg Zeitungen neben sich liegen hat. Eine Unart, die dazu führt, dass ich früher oder später an seinen Tisch gehen und fragen muss, ob die Süddeutsche schon frei ist. In meinem zweiten Stammcafé, dem Hummel, ist die Situation zum Glück deutlich entspannter. Zwar ist die Süddeutsche auch hier sehr gefragt, aber niemand okkupiert sie dauerhaft. Als ich unlängst ins Hummel ging, war sie allerdings gerade vergeben. Ich blickte mich um und entdeckte zu meinem Entsetzen, dass in einer Loge mein Feind aus dem Ritter saß! Wahrscheinlich wollte der Mann endlich einmal ungestört die Süddeutsche lesen.