Kralicek geht essen: Best of Landleben: das Feuerwehrfest

In kleineren Gemeinden gehört das Feuerwehrfest neben dem Abfischen des Karpfenteichs und der Mitternachtsmette zu den gesellschaftlichen Höhepunkten des Jahres. Hier treffen am Biertisch, auf dem Tanzboden und an der Stamperlbar Alte und Junge, Männer und Frauen, Einheimische und Zweitwohnsitzer zusammen; es werden Freundschaften geschlossen, Nachbarschaftsstreitigkeiten geschlichtet und Ehen gestiftet.

Nirgends schmecken Grillhendl und Würstel so gut; auch Bier und Wein sind im Festzelt stets besonders bekömmlich. Warum das so ist? Weil das Feuerwehrfest eine Ausnahmesituation darstellt, in der wir alles etwas intensiver wahrnehmen. Und natürlich, weil die Einnahmen der Freiwilligen Feuerwehr zugutekommen. Man hilft ja, wo man kann!