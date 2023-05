Kralicek geht essen: Fleisch, Wurst und Mittagstisch für alle

Der Radatz ist aber nicht nur der wichtigste Fleischlieferant, sondern auch so etwas wie die Volksküche der Stadt, Wiens Fast-Food-Antwort auf Pizza, Döner, Burger und Co. Die Radatz-Filialen sind die Betriebskantinen für alle Werktätigen, in deren Betrieben es keine Kantine gibt. Es müssen Abertausende sein, die hier ihre Mittagspause verbringen. Auf der täglich wechselnden Speisekarte stehen vier Tagesgerichte zur Auswahl; überwiegend Klassiker wie Augsburger mit Dillfisolen und Rösti, Hascheehörnchen oder Gefüllter Paprika. Ab und zu gibt’s sogar einen Zwiebelrostbraten und am Freitag endlich Kabeljau gebacken.

In der „Mahlzeit!“-Metropole Wien erfreut sich der Radatz-Mittagstisch so großer Beliebtheit, dass das Lieblingsessen oft schon kurz nach zwölf aus ist. Profis lassen sich – das geht auch im Internet – eine Portion weglegen. Wenn man darauf vergessen hat oder wenn einem auf der Tageskarte einmal wirklich gar nichts zusagt: Schnitzel und Schinkenfleckerln gibt’s beim Radatz immer. Ach so: Ja, ich finde, es ist okay, den Radatz okay zu finden. Mahlzeit!