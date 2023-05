Kralicek geht essen: Bitte ohne Schnittlauch!

Man muss also bei jeder Bestellung „Bitte ohne Schnittlauch!“ dazusagen, was erstens mühsam ist und zweitens nicht immer bis zur Küche durchdringt. Wird das Essen dann trotzdem mit Schnittlauch serviert, fehlt dem Personal das Problembewusstsein („Der Koch hat’s gut gemeint, haha!“) und dem Gast der Mut, es zurückzuschicken. Es bleibt ihm also nichts anderes übrig, als die ekelhaften Schnittlauchpartikel fein säuberlich aus seiner Mahlzeit zu entfernen; danach ist das Essen kalt und die Laune verdorben.

Der Schnittlauch ist so grün und so saftig wie frisches Gras; nie kommt der Mensch dem Vieh auf der Weide näher. Das ist schön. Man versteht aber auch, dass nicht alle die Vorstellung gut vertragen, auf der Wiese zu stehen und ins Gras zu beißen.