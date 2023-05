Kralicek geht essen: Null Komma Rathaus

Dass ihr konservative Kollegen vorwarfen, Kinder hätten im Gemeinderat nichts verloren, ist sexistisch und geht an der Realität von Politikerinnen mit Kindern vorbei, die es eh schon schwer genug haben. Andere Abgeordnete aber haben sich an der Bierflasche gestoßen, und dieser Einwand ist schon eher berechtigt. Man kann durchaus der Ansicht sein, dass Bierflaschen in Gemeinderatssitzungen fehl am Platz sind – und zwar unabhängig davon, ob Alkohol drin ist oder nicht.

Nikotinfreie E-Zigaretten sind schließlich auch nicht gestattet, und so eine Bottle im Plenarsaal macht einfach „keine gute Optik“, um es einmal im Jargon eines Politikberaters zu sagen.