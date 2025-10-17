Unsere sehr liebe Leserin B. hörte unlängst in der "ZIB" die wunderschönst verunglückte Phrase "Aus Lust und Tollerei". Und damit bin ich schon bei meinen beiden Freunden namens G. H. Denn die beiden tun alles, was sie tun, mit Herz und Freude, um nicht zu sagen: Aus Jux und Liebe.

Die beiden G. H.s haben nicht nur das und den Vornamen gemeinsam, sondern auch sonst einiges. Zum Beispiel spielen beide richtig gut Schach, etwas, das mir völlig rätselhaft ist – ich kann zwar die Figuren ziehen, aber mehr als einen Zug vorauszuplanen ist mir unmöglich. Beide G. H.s haben das Talent, mich zu mögen, etwas, das ich sehr hoch schätze, denn das kann nicht jeder.

G. H. (I) hat am 2. Februar Geburtstag, G. H. (II) ist mit einer Frau verheiratet, die am 2. Februar Geburtstag hat. G. H. (II) hat meine Kinder als Stiefvater großgezogen, was ich ihm für immer hoch anrechnen werde. Manchmal stelle ich ihn so vor: Das ist der G., er ist der Vater meiner Kinder.

G. H. (I) bin ich in einem wechselseitigen Trainer-Verhältnis verbunden. Seit ich ihn einmal bei einem Tennismatch beraten habe und er das Spiel drehen und gewinnen konnte, nennt er mich seinen Tenniscoach. Er ist dafür mein Coach im Restleben, und beide sind wir sehr zufrieden mit diesem Arrangement.