Guidos Kolumne: So kam es zu "Taxi Tartarotti"

Vor fünf Jahren, im schönen September 2020, hatte mein Sohn Fabio eine Idee, die ich zuerst mäßig intelligent, aber mit längerem Nachdenken immer besser fand: Er wollte einen Podcast produzieren. Ich fand das, wie gesagt, zunächst nicht sonderlich prickelnd: Jeder, der unfallfrei ein Mikrofon halten und drei Sätze sagen kann, ohne hinzufallen, hat heute einen Podcast. Wer sollte da noch auf unseren warten? Aber mein Sohn entwickelte einen solchen Enthusiasmus, dass er mich mit Begeisterung infizierte.

Erstes Problem: Ein Podcast braucht einen Namen. Irgendwann kam irgendjemand auf "Taxi Tartarotti". Diesen Namen fand ich ebenfalls blöd, ließ mich aber überzeugen, dass er genial ist. Zweites Problem: Ein Podcast braucht eine Kennmelodie. Meine damalige Freundin schenkte mir entzückenderweise eine Ukulele. Ich konnte nicht Ukulele spielen, schaffte es aber irgendwie, meine Finger durch einen schlanken Blues zu zwingen. Den nahmen wir dann auch.

Drittes Problem: Ein Podcast muss technisch umgesetzt werden, und das Wort Technik macht mir Angst. Mein Sohn schaffte das aber locker, er besorgte Mikrofone und ein Software-Programm. Den Podcast befüllten wir, indem wir über aktuelle Themen, originelle Fehler-Fundstücke in den Medien und Politiker-Blödheiten blödelten.