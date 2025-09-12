Guidos Kolumne: Meine kurze Reiter-Karriere

Meine Reiter-Karriere begann so: Ich stieg auf das Pferd auf – und fiel auf der anderen Seite wieder hinunter. Mein Vater, der diese Szene beobachtete und vermutlich gerne stolz auf mich gewesen wäre, schüttelte müde den Kopf und sagte den legendären Satz: "Wir sind doch hier nicht beim Stummfilm."

Während meine Eltern gute Reiter waren und meine Schwester sogar Turniere gewann, machten mich Pferde immer nervös. Mein Fahrrad tat das, was ich wollte, zumindest meistens. Gut, einmal wollte ich mich beweisen und fuhr ein Freihändig-Rennen, also ohne Hände am Lenker, gegen meinen Freund. Als ich kurz darauf mit heftigen Schürfwunden im Bett lag, sah ich ein, dass es bessere Wege gibt, sich zu beweisen, als über den Asphalt zu radieren. Aber Pferde haben im Unterschied zu Fahrrädern einen eigenen Willen.

Als ich einmal einen Ausritt machte und das Pferd eine Wiese hinaufgaloppieren ließ, wollte ich geradeaus reiten. Das Pferd aber fand, dass es jetzt genug gearbeitet habe und bog mitten auf der Wiese Richtung Stall ab. Das wieder führte dazu, dass ich alleine geradeaus ritt, ohne Pferd unter mir, und auch nicht sehr weit, nach wenigen Metern lag ich im Gras. Den Heimweg musste ich zu Fuß antreten, das Pferd fraß längst zufrieden Hafer oder Heu, als ich mit heilen Knochen, aber schwer geprelltem Stolz im Stall ankam.