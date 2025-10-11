Guidos Kolumne: Meine hochbegabte Tochter

Meine Tochter, die jetzt Geburtstag hat, ist mir ein großes geliebtes Rätsel. Als kleines Kind war sie meist ruhig und gelassen, sie blickte auf die Welt und die Menschen, als würde sie sich ein wenig wundern. Gleichzeitig war sie stets bereit, jeden Konflikt auszutragen – sie ging keinem Streit aus dem Weg. Kam ihr jemand dumm, konnte sie sehr böse werden. Irgendwann stellte ein Psychologe fest, dass sie hochbegabt ist, und sie besuchte eine Förderklasse.

Ihre Begabung war so hoch, dass sie mit 16 Jahren maturierte. Ihre vorwissenschaftliche Arbeit präsentierte sie auf Englisch, um es sich nicht zu einfach zu machen. Mit ihrer Mathematikmatura war sie so schnell fertig, dass sie nach Hause ging, sich im Internet die Mathematikarbeit einer anderen Schulform heraussuchte und freiwillig durchrechnete.

Ich weiß noch, dass sie mir als Halbwüchsige bei einem Spaziergang ihre Sicht auf das Leben darlegte. Mir wurde fast kalt beim Zuhören, so schneidend scharf waren ihre Gedanken. Heute studiert sie Mathematik in Oxford. Unter anderem befasst sie sich, wenn ich es richtig verstanden habe, mit der Berechnung unterschiedlich großer Unendlichkeiten, was für mich völlig unfassbar ist. Denn ich naiver Mensch habe bisher geglaubt, Unendlichkeiten sind immer gleich groß, nämlich … unendlich.