Besser zahlende Gäste als Hausfriedensbruch

Sommerspiele können sich nur noch Riesenmetropolen ( Rio 2016, Tokio 2020, Paris 2024) leisten. Selbst bei der Bewerbung für die (kleineren) Winterspiele bekommen Europäer kalte Füß’, weil die Bevölkerung (siehe Innsbruck) dagegen oder der Politik (siehe Graz) das Risiko zu groß ist.

So grenzt es schon an eine Besonderheit, wenn erstmals nach 20 Jahren 2026 in Europa, in Mailand, Cortina und dem Veltlin um olympische Wintermedaillen gerutscht werden wird. Und das vielleicht auch nur, weil der (gas)reiche Ministaat Katar, wo heuer die Leichtathleten und 2022 die Fußballer um WM-Ehren wettschwitzen werden, noch keine Ski-Abfahrtshalle in den Wüstensand gesetzt, pardon gebaut, hat.