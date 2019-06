Olympia: Traum vom Wintermärchen in Italien, Fiasko für Schweden

Euphorie

Die Euphorie nach dem Winterspiele-Zuschlag hat auch die einstigen Gegner der Kandidatur erfasst. "Der Sport hat gewonnen, seine Reinheit. Und der Enthusiasmus eines ganzen Landes, weit weg von der Logik der Macht, weit weg von jedem Interesse", sagte der Chef der regierenden Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio. Seine Partei hatte anfangs die Bewerbung behindert. Das von einer Sterne-Bürgermeisterin geführte Turin, Olympia-Stadt 2006, hatte sich sogar aus der Kandidatur zurückgezogen.

Bevor die Eröffnungsfeier im legendären San Siro Stadion in Mailand am 6. Februar 2026 die XXV. Winterspiele startet, ist noch viel zu tun, obwohl immerhin 93 Prozent der Sportstätten bereits existieren. Vor allem der seit 2008 geschlossene Eiskanal in Cortina, der schon für die Winterspiele 1956 für Bob und Rodeln genutzt wurde, könnte noch für Diskussionen sorgen.

Obwohl Sala einen Neubau des "Eugenio Monti Olympic Track" für 50 Millionen Euro ankündigte, ist das alles andere als sicher. Das inzwischen sehr kostenbewusste IOC könnte analog der Stockholmer Lösung - mit der vorgesehenen Auslagerung der Wettkämpfe in den Eiskanal von Sigulda/ Lettland - auf die Nutzung einer Bahn im Ausland drängen. Die 163 Kilometer von Cortina entfernte Bahn in Innsbruck käme infrage, ebenso die deutsche am Königssee.