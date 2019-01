Kolumne "Quergedacht": Das schlechte Bild vom Kicker

Ich habe es in England immer so gehalten, dass ich auf Twitter für die Fans meines Vereins über Sportliches berichte. Ausschließlich.

Um das klar zu sagen: Ich habe nichts gegen sehr gute Bezahlung, und ich habe über mehrere Jahre auch sehr viel verdient. Aber für mich war das viele Geld immer eine Verpflichtung, alles für den Verein und die Fans zu geben. Das hängt sicher mit meinem Umfeld und einer bodenständigen Erziehung zusammen.

Zu meinem 30. Geburtstag, nach zehn Profijahren, hab’ ich mir etwas gegönnt: Einen Porsche Panamera. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, Fotos davon zu twittern. Der Porsche war kein Statussymbol, sondern eine ganz persönliche Belohnung.

Ich behaupte, dass weltweit heute die Mehrheit der Talente nicht mehr deswegen Profi werden will, weil der Fußball an sich ihnen alles bedeutet. So war das für mich damals. Nein, sie wollen in erster Linie reich und berühmt werden.

Und dieser veränderte Zugang zum Beruf schadet auf Dauer der Leistung.