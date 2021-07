Heute Abend haben wir Gäste. Schließlich lohnt es sich, ein so aufregendes Programm wie das EM-Finale mit Freunden zu teilen und sie kulinarisch zu verwöhnen. Zur Inspiration für das Abendessen statteten mein Mann und ich einem der Großhändler für die Gourmet-Gastronomie einen Besuch ab. Dabei hatte ich verschiedene Aha-Erlebnisse. Nie hätte ich gedacht, was es außer fertigem Kartoffelsalat im Plastikkübel schon alles gibt. Zum Beispiel Rührei, flüssig, pasteurisiert und gewürzt; und die fertig gegarten Röstzwiebel oder Croûtons. Oder die vorgeschnittenen und gewürzten Schweinshaxenstreifen für das Gyros. – Igittigittigitt! In – sagen wir einmal nicht eben auf Handwerk fokussierten – Gasthäusern und Restaurants bescheren dann die Geschmacksverstärker, Konservierungsmittel und Würze der Marke 08/15 kaum Gaumenfreuden.

Ich habe mich ja schon jahrelang gefragt, warum Pommes frites nur mehr in der gehobenen Gastronomie hausgemacht sind. Schließlich ist das gar nicht so viel Arbeit, große makellose Kartoffel zu schälen, zu schneiden und die Stäbchen in die Pfanne mit blubbernd heißem Fett zu werfen, sie zu schwenken bis sie Farbe nehmen und dann goldgelb gebraten ins bereitgestellte, mit Küchenrolle ausgekleidete Sieb zu katapultieren. Aber in Zeiten, in denen die Gastronomie ein Hauptproblem namens „Personalmangel“ hat und überdies mit knappen Margen kämpft, ist es natürlich nachvollziehbar, warum so viel Vorgefertigtes auf die Tische kommt.