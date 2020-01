Die Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel stehen unmittelbar bevor, und hoffentlich wird der ehemalige Rennläufer Kristian Ghedina noch einmal die „tolle Geschichte“ ( ORF) erzählen, wie er in die Hose gemacht hat und in größte Sorge geriet, weil sein Rennanzug weiß war, anfangs.

Es wird bestimmt eine ganz besondere Party. Melissa Naschenweng wird auftreten, wahrscheinlich singt sie ihren Hit „I steh auf Bergbauernbuam“ (Und warum steht sie? Na weil so ein Bergbauernbua fahrt mitm Traktor vors Haus / und steigt aus mit einem Edelweißstrauß).

Es wird auch deshalb so besonders, weil nur in Kitzbühel, wie ein ORF-Moderator verkündet hat, auf diversen Partys „Hummer verköstigt“ werden. Ob es diesmal im TV gezeigt wird? Das wäre abwechslungsreich. Hummer stehen voll auf Borstenwürmer.