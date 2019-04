Mit der Formel-1-Saison geht auch wieder das Gekicher von ORF-Kommentator Ernst Hausleitner los, und was das Lustige ist: Oft hat man keine Ahnung, worüber er kichert.

Aber man kann sich gut vorstellen, es geht darum, dass ein Gurney Flap am Renault Hülkenbergs um 0,2 Millimeter schmäler ist als am Alfa Romeo Räikkönens, harharhar. Oder der Kollege vom ungarischen Fernsehen hat Graining mit Pickup verwechselt.

Und da erinnert man sich wieder gern an jene Zeit, als in der kleinen, jetzt meist geschlossenen Aida-Konditorei in der Kaiserstraße noch der Bär los war, und in einer Ecke ein unauffälliger Gast saß und in einer Schachzeitung las. Plötzlich lachte er laut auf, sodass alle verstummten. Wahrscheinlich hatte er gerade gelesen, wie der Russe Gutman in der Partie gegen den Ungarn Ribli mit dem Rössel auf e5 gesprungen war.

Er erschrak über sein Lachen.

Gutman verlor.