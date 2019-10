Käsekrainer und Fendrich

Unlängst beschloss ich, gemeinsam mit K. eine Plattenbörse aufzusuchen. K. liebt Vinyl-Platten, ganz besonders welche von Rainhard Fendrich. Wenn ich bei K. zu Besuch bin, hören wir immer Rainhard Fendrich, vor allem seine allerersten Platten. „Ich wollte nie einer von denen sein“ aus dem Jahr 1980 ist großartige Liedermacher-Musik. Unser Lieblingslied ist „Leben“, mit herrlichen Textzeilen wie „Es gehört eine Menge Mut dazu, jung zu sein, hoffentlich haben wir genug davon, denn wir haben noch einiges vor“.

Bei einem Interview kürzlich fragte ich Rainhard Fendrich nach diesem Lied und nach dieser Zeile: Braucht es nicht gerade dann besonders viel Mut zum jung sein, wenn man nach Jahren gemessen nicht mehr jung ist? Fendrich lächelte ein wenig melancholisch und gestand, sich an dieses Lied nicht mehr erinnern zu können. Ich erzählte K. davon, und K. war deshalb so richtig traurig.

Die Plattenbörse fand in Wien 22 statt, in einem alten, zugigen Industriebau. Wir begannen sofort zu frieren, aber der herrliche Geruch nach alten Platten lag in der Luft. Bei einem Händler fanden wir kiloweise alte Fendrich-Scheiben. Wir kauften sie alle, was den Händler – einen freundlichen Deutschen – ziemlich fassungslos machte: Was lag uns nur an dem alten Langeweiler, wollte er wissen, und versuchte, uns den Fendrich-Kauf auszureden. Wir versuchten im Gegenzug, ihm zu erklären, dass Fendrich für uns beide eine besondere Bedeutung hat, und blieben hart. K. schenkte mir dann eine Drahdiwaberl-Platte, ich schenkte K. eine Platte von Radiohead.

Die Suche nach „Songs Of Faith And Devotion Live“ von Depeche Mode blieb auch diesmal erfolglos, aber K. ließ sich die Laune nicht verderben und kletterte zum Spaß auf einen Metall-Löwen, der im Hof stand. Dann aßen wir eine sehr fettige Käsekrainer, plauderten ein wenig mit den Plattenfreaks – sehr lustigen, ein wenig schrägen Leuten. Die Sonne kam heraus und wir beschlossen, dass es ein wunderbarer Tag war.